الغندور: المصري يحسم تجديد عقد دغموم عقب العودة من نيجيريا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس تجديد النادي المصري لعقد الجزائري عبد الرحيم دغموم خلال الفترة الأخيرة.

الغندور: المصري يحسم تجديد عقد دغموم عقب العودة من نيجيريا

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: مصدر بنادي المصري أكد أن أمر تجديد دغموم بات منتهي بشكل نهائي.

وأضاف: هناك جلسة خلال الأيام الماضية وتم الاتفاق على تجديد عقد اللاعب وكافة الأمور المالية، وسيتم التوقيع على العقود عقب العودة من رحلة نيجيريا.

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وتابع: كنا انفردنا منذ شهر بتصريحات من عبد الرحمن زيتوني وكيل دغموم عن حقيقة تفكير اللاعب في العروض المقدمه إليه للرحيل عن صفوف الفريق البورسعيدي.

وتابع: الوكيل وقتها قال لنا إنهم رافضين تمامًا الحديث عن أي عروض والتركيز بشكل كبير مع النادي المصري في الفترة الحالية.

وواصل: إدارة النادي المصري فتحت خط المفاوضات مع دغموم للتجديد مع الفريق ونحن نرحب بذلك وبات الأمر قريبًا، وإن دغموم يشعر بالاستقرار مع المصري والانسجام مع زملائه بالفريق، وكذلك جماهير الفريق التي تدعمه باستمرار.

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