قال الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الأهلي قدم أداء مميز أمام أسيك أبيدجان في الشوط الثاني ونجح في الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة.

كريم حسن شحاتة: الأهلي قدم شوط ثاني مميز أمام أسيك أبيدجان

وأضاف كريم حسن شحاتة خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق ادار المباراة في الشوط الثاني بشكل جيد والتغييرات ساعدت الفريق في الفوز.

واوضح كريم حسن شحاتة أن الأهلي سيتأهل بكل تأكيد من دور المجموعات وأن فرص الفريق كبيرة في الصعود للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.