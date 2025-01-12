كريم حسن شحاتة: الأهلي قدم شوط ثاني مميز أمام أسيك أبيدجان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الأهلي قدم أداء مميز أمام أسيك أبيدجان في الشوط الثاني ونجح في الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة.

كريم حسن شحاتة: الأهلي قدم شوط ثاني مميز أمام أسيك أبيدجان 

وأضاف كريم حسن شحاتة خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق ادار المباراة في الشوط الثاني بشكل جيد والتغييرات ساعدت الفريق في الفوز.

انضمام عضو جديد لجهاز جروس قبل مباراة الزمالك وبلاك بولز

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فتوح

واوضح كريم حسن شحاتة أن الأهلي سيتأهل بكل تأكيد من دور المجموعات وأن فرص الفريق كبيرة في الصعود للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

مواد متعلقة

خالد متولي: الزمالك قادر على الفوز أمام بلاك بولز والتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

الدوماني: الزمالك يسير بُخطي ثابتة هذا الموسم في كل البطولات.. ومباراة بلاك بولز مهمة لهذا السبب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD