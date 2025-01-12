"النواب" يحيل 3 قرارات جمهورية و4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها (تفاصيل)

الفجر السياسي
الجلسة العامة لمجلس
الجلسة العامة لمجلس النواب

 


أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت تلك الاتفاقيات كالتالى:

 

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر   SOFR".

 

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ".

 

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

         

كما أحال رئيس مجلس النواب (4) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وجاءت كالتالي:

 

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية).

 

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلًا من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

 

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).

 

 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب إحالة مشروعات القوانين الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية الفجر السياسي

مواد متعلقة

3 قرارات جمهورية و3 قوانين على طاولة مجلس النواب الأسبوع الجاري (تفاصيل)

قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم

إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية أضرار الأخطاء الطبية بالقانون الجديد (تعرف على التفاصيل)

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع

البرلمان يناقش قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان الأسبوع المُقبل

رئيس "النواب" يعقد مباحثات موسعة مع رئيسة البرلمان الأوروبي (تفاصيل)

قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لحالات التلبس

"خطة النواب" توافق على مشروع قانون يسمح لوزير المالية بضمان "مصر للألومنيوم" (تفاصيل)

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

يلا شوت كلاسيكو الأرض.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع مشاهدة الآن في كأس السوبر الإسباني

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

"ليس كل ذكر يصلح أن يكون رجل "تعرف على معنى الرجولة في الإسلام

الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

الأنبا بولا: قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين

هل تؤثر الزلازل المتتالية على السد الإثيوبي؟ أستاذ استشعار عن بعد يُجيب(فيديو)

هل الذنب يمنع الرزق؟ تعرف على أسرار وأسباب انقطاع الرزق