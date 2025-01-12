تنفيذا لتعليمات الـمحافظ.. نتائج حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة، مؤكداّ على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، مع العمل على منع عودة هذه الإشغالات مرة أخرى.

ونفذت الأحياء المختلفة حملات مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات في عدة مناطق بالمحافظة، حيث تمكن حي المنتزه أول من إزالة الإشغالات بشوارع القاهرة، ملك حفني قبلي، دربالة، مزلقان "فيكتوريا"، طريق الكورنيش، جمال عبد الناصر، خلف المحروسة، ٤٥ بحري، ميدان الفسحة، خالد بن الوليد، إسكندر إبراهيم، خليل حمادة، وسيدي بشر الترام، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 400 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي العجمي حملة مكبرة شملت إزالة الإشغالات من سوق الهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21، وأسفرت عن ضبط 277 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي الجمرك، حملة استجابة لشكاوى المواطنين شملت شارع قصر رأس التين، السيد محمد كريم، صفر، رأس التين، الشيخ محمد عبده، شارع فرنسا، وسيدي خليفة، وأسفرت عن التحفظ على 190 حالة إشغال متنوع.

ونجحت حملة حي شرق بإزالة الإشغالات في شوارع عزيز فهمي، زنانيري، محور المحمودية، اللواء أحمد علي كيلوباترا، عزبة القلعة، مزلقان كيلوباترا، محطة شدس، اللاهون، مزلقان كيلوباترا، خلف محطة قطار سيدي جابر، وتوت عنخ آمون منطقة سموحة، حيث تم التحفظ على 73 حالة إشغال متنوع وتم تحصيل غرامات فورية تقدر بـ72 ألف جنيه.

وواصل حي غرب حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، حيث استهدفت شوارع الأمان، المكس، القفال، أسعد، منطقة نجع العرب، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 56 حالة إشغال متنوع.

وقام حي وسط بحملة مكبرة شملت إزالة الإشغالات من شوارع سعد زعلول، صفية زغلول، ميدان سعد زغلول، وطريق الحرية، وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية قدرها 38 ألف جنيه والتحفظ على 75 حالة إشغال متنوع.

وشن حي المنتزه ثان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع البستان، سيدي كمال، النبوي المهندس، وميدان المندرة، وأسفرت عن التحفظ على 76 حالة إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان راحة المواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان بيئة خالية من الإشغالات والمخالفات.

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