سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 يناير 2025

شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا جديدًا اليوم الأحد 12 يناير 2025، وفقًا لتحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أثار هذا الارتفاع تساؤلات كبيرة بين المواطنين والمستثمرين في قطاع البناء حول آخر تطورات أسعار حديد عز والحديد الاستثماري، بالإضافة إلى أسعار الأسمنت.

أسعار الحديد اليوم الأحد 12 يناير 2025

الأسعار وفقًا للتحديثات الرسمية:

سعر طن الحديد الاستثماري: 37،661.2 جنيه (بزيادة 1000 جنيه).

37،661.2 جنيه (بزيادة 1000 جنيه). سعر طن حديد عز: 39،821.7 جنيه (بزيادة 600 جنيه).

أسعار الحديد بالمصانع:

سعر الحديد أرض المصنع: يتراوح بين 36،000 و39،000 جنيه.

يتراوح بين 36،000 و39،000 جنيه. سعر الحديد للمستهلك: يتراوح بين 38،000 و41،000 جنيه.

يتراوح بين 38،000 و41،000 جنيه. سعر حديد عز للمستهلك: بين 40،700 و41،000 جنيه.

بين 40،700 و41،000 جنيه. سعر حديد السويس: 39،000 جنيه.

39،000 جنيه. سعر حديد المراكبي: 41،000 جنيه.

41،000 جنيه. سعر حديد بشاي: 41،000 جنيه.

41،000 جنيه. سعر حديد العشري: 37،500 جنيه.

37،500 جنيه. سعر حديد الجيوشي: 39،000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 12 يناير 2025

سعر طن الأسمنت: 2،887 جنيه، وهو السعر المستقر منذ آخر تحديث.

أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

زيادة الطلب: تزايد المشاريع القومية والبناء المحلي. ارتفاع أسعار المواد الخام: زيادة تكاليف استيراد الخامات العالمية. تكاليف النقل والإنتاج: أثرت ارتفاعات أسعار الوقود والطاقة على تكاليف التصنيع.

نصائح للمستهلكين: