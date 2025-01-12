سعر الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025: استقرار بعد الارتفاع الأخير
شهد سعر الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا في منتصف التعاملات على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي سجلها عيار 21 الأكثر تداولًا، حيث ارتفع بمقدار 5 جنيهات في نهاية تعاملات الجمعة الماضية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
جاءت أسعار الذهب المحلية وفقًا للتحديثات اليومية من الشعبة العامة للذهب على النحو التالي:
1. سعر الذهب عيار 24:
- القيمة: 4320.00 جنيه للجرام.
- يُعتبر هذا العيار هو الأكثر نقاءً ويستخدم غالبًا في صناعة السبائك.
2. سعر الذهب عيار 21:
- القيمة: 3780.00 جنيه للجرام.
- يُعد هذا العيار الأكثر شيوعًا وتداولًا في السوق المصري.
3. سعر الذهب عيار 18:
- القيمة: 3240.00 جنيه للجرام.
- يستخدم بشكل رئيسي في صناعة الحُليّ.
4. سعر الجنيه الذهب:
- القيمة: 30240.00 جنيه.
- يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.
سعر الذهب عالميًّا
- الأوقية: 2687.00 دولار.
- حافظت الأسعار العالمية على استقرارها عند آخر مستوياتها، مما يعكس حالة من التوازن في السوق.
عوامل تؤثر على أسعار الذهب اليوم
استقرار أسعار الدولار:
- استقرار العملة المحلية أمام الدولار يساهم في ثبات أسعار الذهب محليًا.
حركة السوق العالمي:
- استقرار السعر العالمي للأوقية انعكس على السوق المصري، حيث لم تشهد الأسعار تغييرات كبيرة.
ارتفاع الطلب محليًا:
- بالرغم من الاستقرار، يظل الطلب على الذهب مرتفعًا، خاصة مع اقتراب موسم الاحتفالات والمناسبات.
نصائح للمستثمرين والمشترين
- متابعة أسعار الذهب يوميًا لتحديد أفضل وقت للشراء أو البيع.
- الاستثمار في السبائك أو الجنيهات الذهبية لتجنب المصنعية المرتفعة.
- استشارة خبراء السوق لمعرفة التوقعات المستقبلية لسعر الذهب.