رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح المعرض الاستيعادي للفنان الراحل محمد حازم

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، افتتاح معرض الفنان الراحل حازم فتح الله العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة، ونائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، ورئيس لجنة الفنون والموسيقى بالمجلس الأعلى للجامعات السابق، وذلك تحت عنوان "بين ثنايا الوجدان"، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش. والذي أقيم بقاعة "الباب - سليم" بمتحف الفن المصري الحديث بجوار دار الأوبرا المصرية.

يأتي هذا المعرض تكريمًا لإسهامات الفنان حازم فتح الله (1944-2022) كأحد رواد الفن التشكيلي في مصر، حيث اشتهرت أعماله بمزجها العميق بين الألوان والوجدان الإنساني، مما يجعله أحد أبرز المبدعين في توثيق الحالة الشعورية عبر اللوحات الفنية.

ويستمر المعرض حتى 18 يناير 2025، حيث يفتح أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً ما عدا يوم الجمعة.

والمعرض يضم عدة أعمال للفنان عبر تاريخه الطويل تعكس قدرته وموهبته فى الرسم والحفر على الزنك، وتجسد جوانب من حياته الشخصية وتجاربه الإنسانية.

جدير بالذكر أن هذا الحدث يأتي في إطار دعم الحركة الفنية وإحياء ذكرى رواد الفن الذين ساهموا في تشكيل الهوية الثقافية المصرية، حيث يعكس المعرض جانبًا مهمًا من إبداعات الفنان الراحل الذي ترك بصمة فريدة في المشهد الفنى.

المجلس الأعلى للجامعات جامعة حلوان دار الأوبرا المصري رئيس جامعة حلوان قطاع الفنون التشكيلية كلية الفنون الجميلة مجلس الأعلي للجامعات نائب رئيس جامعة حلوان

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