بأسماء الشوارع والأحياء..تفاصيل أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق طبقاً للخطة الإستثمارية بالقليوبية

تابع المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، رفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والمدن والأحياء، وفقا للخطة الموضوعة مسبقا، تنفيذا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيقا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ القليوبية في بيان له اليوم، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى والتي من بينها قطاع الطرق مشيرًا إلى العمل على تيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة وفقًا للإمكانات المتاحة.

وتجرى أعمال الرصف ضمن الخطة الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 حيث سيتم فى مركز ومدينة بنها، استكمال رصف طريق علما من طحلة حتى خط 13،واعادة رصف طريق الرياح التوفيقي - ميت راضي، وإعادة رصف طريق بتمدة - المقابلة بإجمالي نحو 2850 مترا.

وفى مركز ومدينة قليوب جرى الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد ورفع الاشغالات بجميع التفرعات بمدينة قليوب وشارع بدر الدين بقليوب المحطة استعدادا لتركيب بلاط الانترلوك.

وفي مركز ومدينة القناطر الخيرية تم أعمال الرفع الابتدائي المساحي بشارع المستشفى المركزي وتسليمها للاستشاري وعمل جلسات وأخذ عينات من التربة لتحديد صلاحية التربة قبل بدء الأعمال بالشارع.

وفى حي غرب شبرا الخيمة تتم أعمال رفع كفاءة شارع الخمسين حيث جرى عمل الرفع الابتدائي المساحي ورفع الاشغالات بالإضافة إلى استكمال أعمال تكسير الاسفلت القديم كما سيتم أعمال تسوية ورفع مطابق الصرف الصحي وتوريد بلاط الانترلوك تمهيدا لأعمال التركيب بشارع مدرسة عمار بن ياسر.