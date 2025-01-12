محكمة الأسرة تقضي بحبس صالح جمعة شهرًا بسبب نفقة طليقته

قضت محكمة الأسرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس صالح جمعة لاعب نادي الأهلي السابق شهرًا لعدم سداد مبلغ 420 الف جنيه نفقة طليقته.



وكانت قد قضت محكمة الأسرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بإلزام صالح جمعة لاعب نادي الأهلي السابق، بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لطليقته قيمة النفقة الزوجية، وكانت طليقة اللاعب صالح جمعة قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالتعويض على النفقة الزوجية، بتاريخ الامتناع من عام 2019 وحتى عام إقامة الدعوى في 2020.