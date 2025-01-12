المشدد 15 سنة لموظف متهم باختلاس مبالغ مالية من التأمينات

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق متهم بالسجن المشدد 15 سنة ورد المبلغ المختلس، وغرامة مساوية للمبلغ المختلس، لاتهامه في القضية رقم 2992 لسنة 2023 جنايات أول الزقازيق، والمقيدة برقم 510 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق باختلاس 16 مليون و651 ألف جنيه من جهة عمله بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

تعود أحداث القضية، عندما أحالت النيابة العامة، «محمد. س» 35 عاما، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال من جهة عمله.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم خلال الفترة من 2017 حتى 2019، اشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام «انقضت الدعوى الجنائية بوفاته»، والمختص بتسجيل ملفات المعاشات، وربط قيمتها على شبكة الحاسب الآلي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالشرقية، في إرتكاب جريمة تسهيل الإستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات عن طريق اصطناعهما على خلاف الحقيقة لحالات مستحقة لمعاش هيئة التأمينات الإجتماعية،باستخدام 203 ملفات تأمينية لم يسبق تسجيلها على الحاسب الآلي دون أية مستندات،وتمكنا من الإستيلاء على مبلغ 16 مليون و651 ألف و3 جنيهات من أموال الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية لمحكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.