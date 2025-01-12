خلافات سابقة..حبس المتهم بقتل كهربائي طعنا في الطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل أنهي حياة كهربائي طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بمنطقة الطالبية.

تباشر النيابة العامة، التحقيق في قتل شاب ويدعى "مصطفى" 22 عامًا على يد عاطل ويدعى "سالم" 25 عاما، بسبب خلافات سابقة بينهما في الطالبية

خلافات سابقة

وكشفت التحقيقات، أن المتهم والضحية حدثت بينهما مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما، على اثرها استل المتهم سلاحه، وطعنه طعنة نافذة اودت بحياته في الطالبية

قتل شاب طعنا

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنوشب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "سالم" 25 سنة، عاطل، و"مصطفي" 22 سنة، كهربائي، بسبب خلافات سابقة، قام خلالها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة