رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يفتتح معرض ابداعات فناني الجنوب بمكتبة مصر

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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية معرض " ابداعات فناني الجنوب " بمكتبة مصر العامة علي هامش فعاليات الدورة الـ 14، بحضور القومسير الدكتور رمضان معتمد، والأستاذ الدكتور أحمد حسن محمود الشعراوي، القومسير التنفيذي لمعرض الفنون التشكيلية.

المعرض شارك فيه فنانين من جنوب مصر، وكان أغلبهم من الشباب والشابات خريجي وطلاب كلية الفنون الجميلة، وقدموا خلال المعرض رؤى بصرية متعددة، وطرحوا افكارهم المستلهمة من الموروث الثقافي والحضاري المصري، حيث تضافرت الأعمال الفنية المنجزة لتؤكد على مفهوم الهوية المصرية عبر مجالات الإبداع التشكيلي المتعددة، سواء كانت تصويرًا أو رسما أو نحتا أو حفرا، متخذة من المعالجات والوسائط التشكيلية سبلا لتحقيق الصياغات البصرية التي تتفق مع مفهوم الهوية المصرية، فالمعرض يلقي الضوء على إبداعات فناني الجنوب بطرح مصري خالص.
وأكد المشرفان علي المعرض وهما الدكتور رمضان معتمد، والدكتور أحمد حسن الشعراوي أن المعرض يساهم في دعم المبدعين في مصر، وبخاصة إبداعات فناني الجنوب. ويؤكد أيضًا على تكامل المؤسسات التعليمية منها والمتمثلة في جامعة الأقصر برعاية الأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، ونشكر إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية علي تعاونهم معنا في إبراز الوجه الحقيقي للثقافة المصرية ودعم مبدعيها.

 

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