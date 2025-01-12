محافظ الأقصر والرئيس التنفيذي لـ "شفاء الأورام " يناقشان سبل التعاون

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة مستشفى شفاء الأورمان نائب رئيس جمعية الاورمان والعميد إبراهيم كمال مدير المؤسسة بالأقصر بحضور دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر، لمناقشة خطط التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



و في بداية اللقاء أشاد محافظ الأقصر بالدور التنموى المهم الذى تقوم به جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي للمساهمة في تحسين معيشة ملايين المواطنين في القري المصرية بالمحافظات بوجه عام وبقرى محافظة الأقصر خاصة، حيث تسعى الأورمان لتوفير الخدمات الأساسية لهم، مؤكدًا على حرص كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لجمعية الأورمان وباقى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة، بما يساهم في رفع جودة حياة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

و استعرض الرئيس التنفيذى لمؤسسة مستشفى شفاء الأورمان خطة المؤسسة خلال الفترة الجارية لتسقيف عدد من منازل الأهالى الأكثر احتياجًا وكذلك عدد من المشروعات المقترح تنفيذها لأبناء الأقصر بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

كما أوضح الدكتور محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان الجهود التي تقوم بها الجمعية في المئات من القرى والمراكز بالمحافظات فيما يخص المساعدات الغذائية والقوافل الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة والمساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن جمعية الأورمان عملت كذلك ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى على تنفيذ عدد من المبادرات التي أطلقها التحالف خلال الفترة الماضية ومن بينها مبادرة " كتف فى كتف" والتي تعتبر أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، وتعكس حرص مؤسسات المجتمع المدنى على الارتقاء بحياة المواطنين الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا.