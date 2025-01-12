محافظ الأقصر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى يبحثان اشتراطات منح تراخيص معديات الأهالى

التقى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اللواء مفيد صلاح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، بحضور احمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء هشام الشيمى السكرتير المساعد واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وذلك لمناقشة خطة أعمال تطوير معديات الأهالى وأعمال ترخيص كافة العبارات.



و استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى كافة الإجراءات والاشتراطات التي تضعها الهيئة لطرح خط الألتزام الخاص بمعديات الأهالى، ومن المقرر أنه لن يتم منح التراخيص إلا بعد توقيع العقد مع المحافظة، وذلك لضمان الجدية والإلتزام بكافة الاشتراطات المقررة.

و أشار " مفيد " إلى إنه بالتنسيق ما بين الهيئة وشرطة المسطحات المائية، يتم المرور على جميع المعديات النهرية في كل محافظة؛ لمتابعة حالتها الفنية والتأكد من صحة التراخيص.

كما ناقش اللقاء بحث آليات تخصيص أراضى تصلح لإقامة مراسى بالبرين الشرقى والغربى بالأقصر، نظرًا لازدياد أعداد المراكب واللنشات والبواخر الفندقية بهدف تيسير حركة الصعود والنزول منها وإليها.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، مؤكدًا على أهمية التنسيق ما بين الهيئة والمحافظة لتنظيم حركة سير المعديات إلى جانب العمل على تطويرها بهدف تيسير الخدمة للمواطنين.

و أوضح " عماره" أن المحافظة تسعى لمتابعة صحة كافة التراخيص الممنوحة لتنظيم عمل معديات الأهالى، وكذلك كافة تراخيص الذهبيات والفنادق العائمة المملوكة للقطاع الخاص، لضمان صلاحيتها للعمل ومنعًا لوقوع أي حوادث محتملة، خاصة وأنها تمس القطاع السياحى بالدرجة الأولى.

IMG-20250112-WA0042

IMG-20250112-WA0041

IMG-20250112-WA0040