تأجيل إستئناف 6 متهمين بـ " حرس الثورة " علي الأحكام الصادرة ضدهم

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من 6 متهمين بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة ".. لجلسة 12  فبراير المقبل للشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

كانت قد ًاصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم علي 43 متهمًا بالقضية

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 اخرين والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين

وجاء أسماء المستأنفين علي الحكم الصادر ضدهم كالأتي:

حسام منوفي محمد منوفي سلام المتهم 3 بامر الاحاله وانس جمال سعد خليفه المتهم 4 بامر الاحاله وعمرو السيد محمود محمد المتهم 9 بامر الاحاله واحمد محمد شعبان الفرماوي المتهم 15 بامر الاحاله وعبد الله خميس محمد حسين المتهم 16 بامر الاحاله ومحمد عبد النبي محمد عبد العزيز المتهم 43 بامر الاحاله. 
 

المستشار حمادة الصاوي حمادة الصاوي جماعة إرهابية مجمع محاكم بدر حرس الثورة

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