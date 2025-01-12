عاجل.. تعديل عقوبة المتهم الرابع بقضية "فتنة الشيعة"

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برفض الإستئناف المقدم من المتهم خطيب عبد الظاهر محمود المتهم رقم 4 بأمر الإحالة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتنة الشيعة".. وتعديل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج


كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم خطيب عبد الظاهر محمود المتهم رقم 4 بأمر الإحالة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتنة الشيعة"..  حيث قضت المحكمه بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 10 سنوات عما اسند اليه من اتهامات والزمته المحكمه بالمصاريف الجنائيه

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
 

السجن المشدد لمدة 10 سنوات المستشار حمادة الصاوي رفض الاستئناف فتنة الشيعة قضية فتنة الشيعة مجمع محاكم بدر

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عاجل.. مد أجل النطق بالحكم في استئناف المتهم الرابع بقضية "فتنة الشيعة"
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