بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب مستشارًا ماليًا حصريًا لصفقة تمويل كبرى بقيمة 180 مليون دولار لشركة MAFI

أعلنت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب عن نجاحها في إتمام دورها كمستشار مالي حصري لتغطية تمويل بقيمة 180 مليون دولار لشركةMAFI، بهدف إنشاء أكبر مجمع صناعي للمنتجات الزراعية في الشرق الأوسط بمدينة السادات. يمتد المجمع على مساحة 156،000 متر مربع ويشمل خمس مصانع متكاملة لإنتاج مركزات الحمضيات، مركزات الطماطم، بيوريه الفواكه، الفواكه والخضروات المجففة بالتجميد والمجمدة بتقنية IQF، مع استهداف تصدير الإنتاج بالكامل إلى أسواق أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج.

من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية تزيد عن 200 مليون دولار خلال مرحلته الأولى، مما يعزز بشكل كبير القدرة الصناعية لمصر وإمكاناتها التصديرية، ويضع البلاد في مكانة بارزة على خريطة الصناعات الزراعية والغذائية العالمية.

يتضمن هيكل تمويل المشروع لاستثمارات رؤوس أموال من مستثمرين إقليميين إضافة إلى قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار، الذي حظي بعروض تمويل تتجاوز ثلاثة أضعاف القيمة المطلوبة. وقام كل من بنك مصر، بنك البركة، وبنك قناة السويس بدور المقرضين الرئيسيين.

وفي هذا السياق، صرح محمد أبو الفضل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون القابضة ورئيس قطاع بنك الاستثمار قائلًا: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع شركة "MAFI" من خلال هذا النجاح. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة ودعم نمو شركائنا. إن تمويل هذا المشروع يعزز من مكانة مصر في سوق الصناعات الزراعية والغذائية العالمي."

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نبذة عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتمادًا على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.