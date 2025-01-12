مدير تعليم الفيوم يتابع امتحانات النقل ويؤكد على عدم اصطحاب الموبيل باللجان

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متابعة الامتحانات
متابعة الامتحانات

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بمتابعة امتحانات النقل في عدد من اللجان التابعة لإدارة سنورس التعليمية.

 

بدأ الدكتور قبيصي جولته بزيارة لجنة مدرسة بنات سنورس الابتدائية، حيث تابع سير الامتحانات، مشيرًا بضرورة انضباط اللجان وعدم اصطحاب الطلاب وكذلك الملاحظين وجميع العاملين باللجنة التليفون المحمول، كما تابع لجنة مدرسة الجلاء الابتدائية لمتابعة انتظام الطلاب في أداء الامتحانات، ونبه مشددًا بعدم الغش، واتباع جميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وإتاحة بيئة جيدة للتلاميذ لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، كما تفقد لجنة مدرسة الشهيد صلاح الدين الإعدادية، حيث تابع سير الامتحانات وانضباط اللجان وكنترول المدرسة، كما دعا الطلاب إلى التركيز والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج.

 

كما قام وكيل الوزارة بتفقد كنترول اللجان الامتحانية التى قام بمتابعتها للتأكد من سير انضباط العمل، والتكليفات وتوقيع إقرارات الموانع وكشوف الملاحظة اليومية، وعملية التصحيح وفقًا لأعلى معايير الدقة والشفافية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

 

وأشاد الدكتور قبيصي بانضباط اللجان الامتحانية في اللجان  الامتحانية التي زارها، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في الالتزام التام بالقواعد والإجراءات الخاصة بالامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم وشفاف، حيث تستمر متابعة امتحانات النقل في جميع مدارس الفيوم لضمان تحقيق أعلى مستوى من الانضباط والشفافية في العملية الامتحانية، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع المعنيين بالضوابط والتعليمات الصادرة من المديرية.

 

وشدد قبيصي على أهمية الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم وعادل، كما أكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الامتحان يوميًا ومنع أي محاولات للغش داخل اللجان الامتحانية.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة من قبل لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، لضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية في جميع المدارس، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة للطلاب، كما شدد على ضرورة التواصل الدائم مع غرف العمليات لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تحدث أثناء سير الامتحانات.

 

جدير بالذكر، يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة العلوم.

 

 

 

 

 

 

 

وكيل تعليم الفيوم يتابع لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول من داخل غرفة العمليات الرئيسية

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