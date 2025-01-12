ضبط 5 طن لحوم ودواجن ومصنعاتهم غير صالحة للاستهلاك الادمي بالجيزة

أخبار مصر
لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مواصلة جهود تمشيط الاسواق والمحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا علي السلامة العامة.
وأطلع المهندس عادل النجار علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي وذلك بالمرور على اماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن ومشتقاتهم والتي أسفرت عن ضبط 5 طن و375 مصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
وقد ضمت الضبطيات طن و450 كجم  مقطعات ومفروم دواجن  بناحية بولاق الدكرور و350 كجم دهون حيوانية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بناحية الجيزة.
بالإضافة إلى ضبط 250 كجم مقطعات دواجن بناحية العمرانية، وضبط 660 كجم مقطعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بناحية الهرم.
كما تمكنت الحملات من ضبط 500 كجم مصنعات لحوم بناحية إمبابة، وضبط 1300 كجم هياكل دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بناحية اوسيم، وضبط 29 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الطالبية. 
كما تم ضبط 44 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية منشأة القناطر، وضبط 650 كجم مقطعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وكذا تم ضبط 154 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية اكتوبر.
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة  التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين. 
ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 16 محضر  ويأتي ذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.

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