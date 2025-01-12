توزيع عدد 180 بطانية ولحاف على الاولى بالرعاية بقرى مركز ادفو

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مندوب الاورمان بأسوان
مندوب الاورمان بأسوان يوزع البطاطين على البسطاء

نجحت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان فى توزيع عدد 180 بطانية ولحاف على الأسر الأولى بالرعاية بقرى الشرفا والمعمارية وحاجر البصيليه بمركز ادفو، وذلك ضمن التعاون القائم بينها وجمعية الأورمان، في مجال مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.
جاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.


وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان، على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من الارامل ومحدودى الدخل وذلك بعد عمل الاستعلامات للتأكد من استحقاق الحالات من عدمه، لافتًا إلى أهمية دور المجتمع المدنى في تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، ومحدودي الدخل.


من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع بطاطين الشتاء لهذا العام يتم بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة ويتم اختيار الأسر المستفيدة وفقا لمعايير تضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها ومن هذه المعايير المستوى الاقتصادي للأسرة وعدد أفرادها وعدم وجود عائل أو إصابة عائل الأسرة بمرض مزمن يعيقه عن تأمين دخل للأسرة.


وأضاف أن توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله حتى الآن في توزيع ملايين البطاطين على غير القادرين

مشيرًا إلى أن حملة الأورمان السنوية الموسمية لتوزيع بطاطين الشتاء تتم بالشراكة مع عدد من كبير من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الكبرى ضمن نشاط مسؤوليتها المجتمعية، ويدعم الحملة عدد من كبار المتبرعين من محبي نشاط جمعية الأورمان الخيري.


يذكر أن الأورمان تقوم بتنفيذ أنشطة عديدة شهريا عبارة عن المشروعات الصغيرة، وزواج اليتيمات، وعمليات العيون، وعمليات القلب، هذا وسيتم توزيع لحوم مجمدة على الأهالي خلال أيام.

الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعى الحماية الاجتماعية اللواء ممدوح شعبان بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية

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