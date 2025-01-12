التضامن الاجتماعى بالفيوم: احتفالية كبرى لتوزيع 500 لحاف على الاولى بالرعاية بقرى مركز اطسا

محافظات
توزيع الحفة للأسر
توزيع الحفة للأسر الأولى بالرعاية

نجحت مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم، بالتعاون مع جمعية الأورمان فى تنظيم احتفالية كبرى بقاعة برج العرب بمركز اطسا، استهدفت الإحتفالية توزيع عدد 500 لحاف للأسر الأولى بالرعاية بقرى دفنو والسلام والجعافرة وبحر ابو المير وخلف وقلمشاه وقلهانه وقصر الباسل بمركز اطسا فى محافظة الفيوم. 
جاء ذلك تنفيذًًا لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيرين فتحى وكيلة وزارة تضامن الفيوم.
 

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، أن الاحتفالية جاءت لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مؤكدة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.
 

من جانبه أوضح مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" التى أطلقتها الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، لمجابهة فصل الشتاء ولرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وليحيوا حياه كريمة.
 

مضيفًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن الفيوم تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر إلى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.
 

والجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين. 

 

 

 

 

 

 

توزيع ألحفة على 500 أسرة بقرى الفيوم

IMG-20250112-WA0165
IMG-20250112-WA0165
IMG-20250112-WA0164
IMG-20250112-WA0164
IMG-20250112-WA0163
IMG-20250112-WA0163
IMG-20250112-WA0162
IMG-20250112-WA0162
IMG-20250112-WA0161
IMG-20250112-WA0161
الفيوم التضامن الاجتماعى احتفالية كبرى توزيع الحفه الأسر الأولى بالرعاية اطسا

مواد متعلقة

مدير تعليم الفيوم يتابع امتحانات النقل ويؤكد على عدم اصطحاب الموبيل باللجان

محافظ الفيوم يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث جهود ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع

تحصين 242238 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم.. وتنظيم 290 ندوة وحملة توعوية

تعليم الفيوم: استبعاد رئيس لجنة عزبة مفتاح للتعليم الأساسي وإحالة 4 ملاحظين بلجنة مدرسة طبهار الابتدائية الجديدة للتحقيق

وكيل تعليم الفيوم يتابع لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول من داخل غرفة العمليات الرئيسية

غدا.. بدء إمتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمدارس الفيوم

لعدم اخطار الأمن.. الغاء مباراة طامية والوسطي بدوري الدرجة الثانية بقرار من الحكم

القواعد الفقهية والذكاء الاصطناعي دكتوراة بالجامعة الإسلامية بمنيوستا الامريكية لباحث من محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

يلا شوت كلاسيكو الأرض.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع مشاهدة الآن في كأس السوبر الإسباني

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

"ليس كل ذكر يصلح أن يكون رجل "تعرف على معنى الرجولة في الإسلام

الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

الأنبا بولا: قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين

هل تؤثر الزلازل المتتالية على السد الإثيوبي؟ أستاذ استشعار عن بعد يُجيب(فيديو)

هل الذنب يمنع الرزق؟ تعرف على أسرار وأسباب انقطاع الرزق