جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

في خطوة رائدة نحو تعزيز التعليم التكنولوجي، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة في دعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية،

تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة هبة فاروق سالم القائم بأعمال رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

كما شهد التوقيع كل من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور احمد بندارى وكيل كلية الهندسة، ومدير مركز بحوث التنمية التكنولوجية بجامعة حلوان.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان على ان جامعة حلوان تعد واحدة من أعرق وأكبر الجامعات متعددة التخصصات في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

على مدار تاريخها، لعبت الجامعة دورًا محوريًا في تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا، وتخريج كوادر علمية متميزة ساهمت في دفع عجلة التنمية في مصر. واليوم، نفخر بتوقيع هذا البروتوكول الذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المثمر مع جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

يتضمن البروتوكول العديد من مجالات التعاون المشترك، منها تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية للجانبين، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى تبادل الطلاب والعلماء والخبراء.

كما يشمل البروتوكول الإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وإتاحة استخدام المكتبة العلمية بجامعة حلوان للطلاب، وتقديم دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات التكنولوجية، وأيضا التعاون فى مجالات الاستشارات الهندسية.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وحرص الدولة على تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما يهدف البروتوكول إلى دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال، خاصة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

الجدير بالذكر أن جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تُعد من المؤسسات التعليمية الحكومية الرائدة في مجال التعليم التكنولوجي، وتتميز بتقديم برامج تعليمية وتدريبية متكاملة تواكب المعايير العالمية، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لجامعة حلوان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر.