جامعة أسوان تناقش دمج كلية السياحة مع كلية الآثار تحت مسمى واحد

انعقد اليوم مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان، رقم 130، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بحضور عدد من العمداء، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس

أكد الدكتور لؤي سعد الدين على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025م في مختلف كليات الجامعة، والتي يبلغ عددها 19 كلية ومعهدًا، حيث يؤدي نحو 23 ألف طالب وطالبة امتحاناتهم بكل يسر وسهولة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد والذي ينتهي في 23 يناير 2025م.

كما أضاف رئيس الجامعة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المذكرة المقدمة من عميد كلية الآثار بشأن الموافقة على دمج كلية السياحة والفنادق مع كلية الآثار تحت مسمى واحد "كلية السياحة والآثار"

وأوضح "نصرت " أن هذا الدمج يأتي في إطار تحقيق المصلحة العامة للجامعة والعمل على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، وذلك بالتوازي مع استراتيجية الدولة الوطنية في تطوير التعليم الجامعي، بما يساهم في تعزيز وتطوير برامج التعليم السياحي والآثاري.

مشيرا ان أهمية الإسراع في عمليات الرصد والتصحيح لضمان إعلان نتائج الامتحانات في الموعد المحدد، قبيل بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الأكاديمية.

مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الكليات والمعاهد لتحقيق أهداف الجامعة وتطوير كافة البرامج التعليمية بما يواكب احتياجات سوق العمل ويسهم في بناء كوادر قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.