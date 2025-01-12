"بودكاست ماسبيرو".. جديد الهيئة الوطنية للإعلام

أخبار مصر
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية

 

تطلق الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، بودكاست ماسبيرو؛ بهدف لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي، وذلك في إطار عملية تحديث واسعة تحت شعار “عودة ماسبيرو”.

وقال رئيس الهيئة في بيان له: “نعمل في بودكاست ماسبيرو، على إنتاج مجموعة من البرامج السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والفنية، والشبابية، والرياضية، ولدينا في الإذاعة والتليفزيون رصيد ضخم من الحوارات، التي يمتد بعضها إلى زمن تأسيس الإذاعة المصرية قبل نحو مائة عام، والذي يعد ثروة تراثية كبري بالمعايير العالمية”.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن البرامج الجديدة على “بودكاست ماسبيرو”، تهدف إلى تأكيد دور إعلام الدولة في تعزيز المعرفة، وتوسيع مساحة الرؤية، ودعم قيم الانتماء والوسطية، واحترام العقل، وحماية الوطن.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

يلا شوت كلاسيكو الأرض.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع مشاهدة الآن في كأس السوبر الإسباني

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

"ليس كل ذكر يصلح أن يكون رجل "تعرف على معنى الرجولة في الإسلام

الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

الأنبا بولا: قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين

هل تؤثر الزلازل المتتالية على السد الإثيوبي؟ أستاذ استشعار عن بعد يُجيب(فيديو)

هل الذنب يمنع الرزق؟ تعرف على أسرار وأسباب انقطاع الرزق