الثلاثاء.. لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بـ "الأعلى للإعلام" تعقد اجتماعها الدوري

أخبار مصر
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تعقد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، وذلك لمناقشة وبحث سبل تطوير المحتوى المقدم في القنوات والبرامج الرياضية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة عددًا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع رؤساء القنوات والعاملين في مجال الإعلام الرياضي؛ لمناقشة خطة العمل المشتركة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تهدف إلى نبذ التعصب بين الجماهير ونشر القيم الرياضية والتنافس الشريف وتنمية روح الانتماء.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الأستاذ محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، والدكتور محمد فضل الله أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

يلا شوت كلاسيكو الأرض.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع مشاهدة الآن في كأس السوبر الإسباني

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

"ليس كل ذكر يصلح أن يكون رجل "تعرف على معنى الرجولة في الإسلام

الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

الأنبا بولا: قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين

هل تؤثر الزلازل المتتالية على السد الإثيوبي؟ أستاذ استشعار عن بعد يُجيب(فيديو)

هل الذنب يمنع الرزق؟ تعرف على أسرار وأسباب انقطاع الرزق