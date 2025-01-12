‏الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد من الرياض دعم سوريا على كافة الأصعدة

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بوابة الفجر

أكد ‏الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، من الرياض دعم سوريا على كافة الأصعدة وفي مقدمتها تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب السوري.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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