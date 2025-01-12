بمشاركة محافظ الفيوم ورئيس حماية المستهلك.. انطلاق الحملات الرقابية على المحال التجارية ومنافذ السلع الغذائية

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، على رأس إحدى الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك التي انطلقت اليوم لتجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من انضباط الأسواق واستقرار أسعار بيع السلع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء محمود السيد مشرف عام الرقابة والأمن والتحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال مدير فرع الجهاز بالفيوم، والأستاذ سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

بدأت الحملة بالمرور على فرع هايبر عرفه بمنطقة الإصلاح الزراعي، حيث قام محافظ الفيوم، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بمراجعة أسعار السلع، ومدى الوفرة والإتاحة، وسؤال المواطنين المترددين على المكان، عن أرائهم حول أسعار وجودة السلع، ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك، مدير فرع الجهاز بالفيوم، بمراجعة فواتير الشراء لسلع الزيت والسكر والأرز، مطالبًا مسئولي الهايبر بمراجعة أسعار اللحوم والبيض، لتخفيضها.

كما شملت الحملة الرقابية، فرع كازيون بمنطقة المطحن، وتم توجيه القائمين على الفرع بإعلان الأسعار على جميع أنواع السلع المعروضة، وشملت أيضًا محل البركة لتجارة وتوزيع البيض بمنطقة البارودية، ومخبز قاصد كريم للعيش السياحي بالبارودية، وتم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة.

وقال محافظ الفيوم، أن الحملات الرقابية التي انطلقت في ذات التوقيت بمختلف أنحاء المحافظة، تبعث برسألة طمأنينة للمواطن، بأن أجهزة الدولة قريبة منك وتحرص على مصلحتك، كما أنها قريبة من التاجر، وتحرص عليه أيضًا، مشيرًا إلى تعدد الأجهزة الرقابية وسهولة وصول المواطن إليها بمختلف الطرق، عن طريق شكاوى الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات الهاتف، مشددًا على ضرورة عدم مغالاة التجار في مكاسبهم على حساب المواطن، وعدم اللجوء لاحتكار السلع، كما يجب أن لا يلجأ المواطن إلى الممارسات السلبية مثل تخزين السلع، وشراء كميات تزيد عن احتياجاته.

وأكد الأنصاري أن أجهزة الدولة الرقابية تعمل بشكل جاد لضمان وفرة وجودة السلع، وإتاحتها للمواطن بسعر عادل، لافتًا إلى حرص المحافظة على تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من سلامة وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

فيما أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات الرقابية التي انطلقت اليوم بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تستهدف رصد المخالفات، مثل بيع سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، أو البيع بأزيد من السعر المكتوب، واتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات، لافتًا إلى أن هذه الحملات تستهدف أيضًا توعية التجار والمواطنين وتقديم الإرشادات الضرورية لهم.

وأضاف، أن التواجد الميداني بالشارع يعمل على توصيل رسالة للمواطنين أننا قريبون منكم، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لدى التجار لرفع أسعار السلع في ظل ثبات سعر صرف الدولار، مشيرًا أنه تم خلال جولة اليوم الاطمئنان على الأسعار والمخزون الاستراتيجي للسلع، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتلاحظ وجود وفرة وإتاحة كبيرة بمخزون السلع، كما تلاحظ عدم المغالاة في أسعار السلع المعروضة.

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