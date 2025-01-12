ستة رائدات أعمال ضمن قائمة Aurora Tech Award 2025

كشفت اندرايف، المنصة الرائدة في حلول النقل الذكي والخدمات الحضرية، عن القائمة النهائية لـ 2025 Aurora Tech Award ، وهي جائزة سنوية مخصصة لدعم السيدات الأكثر طموحًا وتأثيرًا في الأسواق الناشئة بعالم التكنولوجي.



وتعد جائزة أورورا للتكنولوجيا لهذا العام فرصة لتسليط الضوء على المواهب المتميزة الناشئة من مصر، كذلك تؤكد على تأثيرها المتزايد في النظام البيئي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، مما يلهم مؤسسات الأعمال في جميع أنحاء القارة وخارجها.

قال يزابيلا جاسمي سميث مديرة جائزة Aurora Tech Awards: إن قائمة Aurora Top 120 هي الأولى لنا هذا العام، وتم اختيارها من خلال دعوة مفتوحة استمرت لمدة ثلاثة أشهر اجتذبت أكثر من 2000 طلب من رائدات الأعمال، مشيرة إلى أن وجرت عملية اختيار دقيقة لتحديد 120 رائدة أعمال بارزة تبني أعمالًا جريئة ومبتكرة في الأسواق الناشئ، وهؤلاء السيدات على استعداد لتشكيل مستقبل صناعاتهن وبلدانهن، مما يجعلهن الأشخاص الذين يجب النظر إليهن في عام 2025".

وسيطرت على ترشيحات الجائزة أربعة قطاعات رئيسية وهي التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا التعليمية وقطاع التجارة الالكترونية، وكانت غالبية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية من قارة إفريقيا، بينما لم يدخل القائمة سوى عدد قليل من الشركات الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة.



ضمت القائمة أفضل 120 رائدة أعمال لعام 2025، من بين 2018 رائدة أعمال تقدمت للجائزة من 116 دولة حول العالم،ومن بينهن ستة مرشحات مصريات حيث أصبحت مصر ثاني بلد في القارة الافريقية تسجيلًا بالجائزة خلفًا لنيجيريا التي حصدت أكبر عدد من المتقدمات للجائزة، حيث شملت كلا من وهن ليلى بدوي، مؤسسة تطبيق Fishtail App المتخصص في تصميم الرقصات الرياضية وهي منصة رقمية تجمع بين وظائف متعددة لدعم المدربين والرياضيين أثناء التدريب، ومنة فاروق مؤسسة تطبيق Dosy bikes المنصة التكنولوجية لتوفير سبل ركوب الدراجات والسكوتر للسيدات ونجلاء محمد مؤسسة شركة P-Vita لتطويرالمعرفية الانتاجية لمواد الخام الطبيعية لصناعة الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية.



و ضمت القائمة ايضا، نسمة أمين، مؤسسة تطبيق Aziza لمتابعة الدورة الشهرية للسيدات المصريات بهدف إزالة جميع العوائق لتطبيق الصحة الرقمية، وسالي أسعد، وهي مؤسسة شركة Balad لبناء البنية التحتية للمدفوعات متعددة العملات عبر الحدود لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وسلمى مدحت، مؤسسة تطبيق Hiryo المتخصص في السلامة الشخصية والمصمم لتحويل الأشخاص المقربين إلى فريق أمني خاص.



كانت قد كشفت الأبحاث التي أجرتها مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE-FI أن 17% من النساء في سن العمل في الاقتصادات النامية هن بالفعل رائدات أعمال، وأن 35% منهن يطمحن إلى الانضمام إليهن. وفي عام 2023، تلقت الاقتصادات الناشئة 17% من استثمارات رأس المال الاستثماري العالمية، مما يؤكد قدرتها على الصمود. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية رأس المال الخاص الأفريقية، فإن التمويلات من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية في إفريقيا ارتفعت من 1.3 مليار دولار في عام 2020، إلى 6.5 مليار دولار في عام 2022 (AVCA).

