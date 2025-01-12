لتسريب الامتحانات..محافظ سوهاج يقرر ايقاف 3 عاملين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات

قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، إيقاف 3 من العاملين بإدارة طما التعليمية عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، وذلك على خلفية تداول وتسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي " نموذج ب "، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الإبتدائي " نموذج ب " على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل بدء زمن الامتحانات.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إدارة الأمن بالمديرية قامت برصد واقعة التسريب، وتم تشكيل لجنة عاجلة تحت إشراف مدير عام التعليم العام لسرعة الفحص المبدئي للواقعة وتبين صحتها، وأن ورائها 3 من العاملين بإدارة طما التعليمية وهم " رئيس قسم التعليم الثانوي، وزوجته وكيل مدرسة الشهيد مصطفى عبد الرازق الإعدادية المشتركة، وشقيقة زوجته وتعمل وكيل القسم الابتدائي بمدرسة طما للتعليم الأساسي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم إلغاء الامتحان المسرب " نموذج ب " والاكتفاء بامتحان جميع الطلاب بنموذجي " أ، ج"، وقد أدى الطلاب الامتحان اليوم دون معوقات، لافتا إلى إحالة الواقعة للشئون القانونية لإعمال شئونها.