لتسريب الامتحانات..محافظ سوهاج يقرر ايقاف 3 عاملين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات

محافظات
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، إيقاف 3 من العاملين بإدارة طما التعليمية عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، وذلك على خلفية تداول وتسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني  الإعدادي " نموذج ب "، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الإبتدائي " نموذج ب " على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل بدء زمن الامتحانات.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إدارة الأمن بالمديرية قامت برصد واقعة التسريب، وتم تشكيل لجنة عاجلة تحت إشراف مدير عام التعليم العام لسرعة الفحص المبدئي للواقعة وتبين صحتها، وأن ورائها 3 من العاملين بإدارة طما التعليمية وهم " رئيس قسم التعليم الثانوي، وزوجته وكيل مدرسة الشهيد مصطفى عبد الرازق الإعدادية المشتركة، وشقيقة زوجته وتعمل وكيل القسم الابتدائي بمدرسة طما للتعليم الأساسي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم إلغاء الامتحان المسرب " نموذج ب " والاكتفاء بامتحان جميع الطلاب بنموذجي " أ، ج"، وقد أدى الطلاب الامتحان اليوم دون معوقات، لافتا إلى إحالة الواقعة للشئون القانونية لإعمال شئونها.

سوهاج محافظ سوهاج إيقاف 3 عاملين عن العمل سبب تسريب الامتحانات طما

مواد متعلقة

تسببوا في ضياع مساحة من اراضي الدولة..محافظ سوهاج يحيل عدد من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز أخميم للنيابة العامة

مؤسسة آخيت الهولندية تدعم مستشفى شفا الأطفال بأجهزة طبية للأطفال ذوي الإعاقة

إصابة شخصين في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

لكثرة الضغوط.. سائق "توك توك" يتخلص من حياته بالسم في سوهاج

ضبط مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار شمال محافظة سوهاج

إنطلاق امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل بسوهاج

وكيل صحة سوهاج فى زيارة مفاجئة لمستشفى طهطا العام لمتابعة سير العمل

محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة طما
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

يلا شوت كلاسيكو الأرض.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع مشاهدة الآن في كأس السوبر الإسباني

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

"ليس كل ذكر يصلح أن يكون رجل "تعرف على معنى الرجولة في الإسلام

الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

الأنبا بولا: قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين

هل تؤثر الزلازل المتتالية على السد الإثيوبي؟ أستاذ استشعار عن بعد يُجيب(فيديو)

هل الذنب يمنع الرزق؟ تعرف على أسرار وأسباب انقطاع الرزق