نادي الأسير يكشف شهادات صادمة عن معاناة معتقلي غزة في السجون الإسرائيلية

كشف نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد شهادات جديدة حول الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق معتقلي قطاع غزة في سجونها.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني فقد تنوعت وسائل التعذيب والإذلال التي تتبعها القوات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون النقب ونفتالي وعوفر والدامون وسيدي تيمان.

وأشار النادي في بيانه إلى أن طواقمه التقت في الفترة ما بين 6-1-2025 حتى 8-1-2025 بـ23 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وأبلغوا الهيئة بمعاناتهم وتحديدا في الفترة الأولى من اعقالهم.

وتضمنت الشهادات تفاصيل صادمة عن عمليات التعذيب الممنهجة التي تعرض لها المعتقلون في الفترة الأولى على اعتقالهم وفي فترة التحقيق، شملت التعذيب النفسي والجسدي والتنكيل والتجويع والجرائم الطبية، والضرب المبرح وعمليات القمع إلى جانب ظروف الاحتجاز القاسيّة، واستمرار تفشي مرض "السكايبوس – الجرب" بين صفوفهم.

وأكد البيان أن "معسكر "سديه تيمان" الذي شكل العنوان الأبرز لعمليات التعذيب لم يعد المعسكر الوحيد الذي مورست فيه عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية بحق المعتقلين الفلسطينيين، بل إن شهادات المعتقلين في غالبية السجون المركزية والمعسكرات عكست ذات المستوى من التعذيب والتنكيل وتحديدا في سجن النقب وسجن ومعسكر عوفر".

إفادات من معتقلين محتجزين في معسكر نفتالي ومنها: "

قال أحد المعتقلين إنه تعرض للضرب المبرح وأصيب بعدد من الكسور في محاولة لانتزاع اعترافات منه، وبقي في معسكر في غلاف غزة لمدة 58 يوما تعرض خلالها للتكبيل والضرب طوال الوقت وشتى أنوع الإذلال والإهانات.

ويضيف المتحدث أنه تم نقله في وقت لاحق إلى سجن النقب حيث تم إحراقه عبر رشقه بالماء الساخن من إبريق كهربائي.

واشتكى الأسير من آثار الحروق التي لا تزال واضحة في جسده، مضيفا اليوم أعيش بالخيام، والخيام ممزقة، نعاني من البرد القارس، واليوم نموت من البرد ومن الجوع".

وفي العديد من الشهادات الأخرى التي أوردها النادي في بيانه قال الأسرى إنهم يعانون من الجروح والثقوب في أجسادهم نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضوا له، إلى جانب إصابتهم بالجرب بسبب انعدام النظافة والظروف الصعبة التي يعيشونها وحرمانهم من العلاج.