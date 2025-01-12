بالصور.. وفد بعثة "شيكاغو" الأمريكية يدعم الأطفال مرضى السرطان بالأقصر

محافظات
بوابة الفجر

زار وفد من بعثة "شيكاغو" العاملة بالأقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لمرضى الأورام السرطانية من الكبار والأطفال في ال مستشفى، الذين يتلقون العلاج المجانى داخل أقسام المستشفى.

ورافق فريق العلاقات العامة بالمستشفى، وفد بعثة شيكاغو فى جولة داخل أقسام المستشفي المختلفة ومنها قسم الكيماوي والإشعاعي وغرف الأشعة وغرف العمليات، لمشاهدة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بأحدث الأجهزة القياسية، وزبارة بنك الدم والصيدلية الإكلينيكية، ومشاهدة أحدث الأجهزة التى تحتضنها المستشفى وتساهم في تخفيف الألم عن المرضى، واستمع رئيس شركة بافاريا لشرح وافي عن طرق استخدام الوسائل والأجهزة  والمعدات الطبية الحديثة لعلاج مرضى الأورام بالمجان.

وعبر الوفد الامريكى عن سعادتهم بتلك الزيارة المميزة لأضخم صرح طبي مجاني لعلاج السرطان في جنوب الصعيد، مشيدين بمستوى التجهيزات الطبية التي تضاهي المستشفيات العالمية، وأكد على استمرار الزيارات من كافة كوادر الحزب لتقديم الدعم الكامل للمستشفى التى حققت نجاحا كبيرا وإنجازات متعددة فى دعم أبناء الصعيد.

وشدد  خلال الزيارة،على أن البعثة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى للمستشفى خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في دعم المستشفى التى تعالج المرضى بالمجان، لما تقوم به المستشفى من دور كبير في علاج الأورام السرطانية وتخفيف العبء عن الاسر خلال رحلة العلاج لابنائهم.

ومن جانبه أكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، على أهمية هذه الزيارات التى قام بها وفد بعثة شيكاغو الأمريكية العاملة في الاقصر لدعم مرضى السرطان، ووجه الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر على هذه الزيارة، مؤكدا أن إشادة كافة المؤسسات الحكومية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والبعثات العالمية بكفاءة العمل داخل المستشفى، والاستمرار في تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى، الذين يتلقون العلاج بالمجان، داخل مستشفيات شفاء الأورمان.

 

IMG-20250112-WA0046(3)
IMG-20250112-WA0046(3)
IMG-20250112-WA0047(2)
IMG-20250112-WA0047(2)
محافظة الأقصر الاقصر أطفال مرضى السرطان الوفد الأمريكي مستشفى شفاء الأورمان مرضى السرطان العلاج بالمجان وفد بعثة شيكاغو

مواد متعلقة

محافظ الأقصر والرئيس التنفيذي لـ "شفاء الأورام " يناقشان سبل التعاون

رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يفتتح معرض ابداعات فناني الجنوب بمكتبة مصر

محافظ الأقصر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى يبحثان اشتراطات منح تراخيص معديات الأهالى

نشوب حريق ببدروم منزل جنوب الأقصر يتسبب فى خسائر بقيمة نحو 2 مليون جنيه

للاطمئنان علي سير العمل.. سكرتير عام الأقصر يتفقد مقر مجلس مدينة الأقصر

الموجة الـ 24 لإزالة التعديات.. إزالة 178 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمرحلة الثالثة في الأقصر

الرعاية الصحية بالأقصر ترعى مهرجان السينما الأفريقية وتقدم الخدمات الطبية للوفود المشاركة

"خالد النبوي" في مؤتمر تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: الوصول للعالمية يحتاج للإرادة وأتمني تقديم شخصية أمنحتب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

يلا شوت كلاسيكو الأرض.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع مشاهدة الآن في كأس السوبر الإسباني

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

"ليس كل ذكر يصلح أن يكون رجل "تعرف على معنى الرجولة في الإسلام

الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

الأنبا بولا: قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين

هل تؤثر الزلازل المتتالية على السد الإثيوبي؟ أستاذ استشعار عن بعد يُجيب(فيديو)

هل الذنب يمنع الرزق؟ تعرف على أسرار وأسباب انقطاع الرزق