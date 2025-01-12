“الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية متقدمة فى إنتاج التحقيقات الاستقصائية التليفزيونية

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة في إنتاج التحقيقات الاستقصائية التليفزيونية

لعدد محدود من المتدربين بأسبقية الحجز والسداد، وتجرى أعمال الدورة على مدار 24 ساعة تدريب موزعة على 15 جلسة تدريب، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لخمسة أيام تدريبية على أسبوعين بواقع يومين في الأسبوع.

يقوم بالتدريب ياسر الزيات كاتب صحفي ومدرب ومستشار للتطوير الإعلامي في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

ورسوم الدورة 300 جنيه لعضو النقابة، و600 جنيه لغير العضو، ويمكن التسجيل في الدورة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/a5fFun3YAiyjfLac6 وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510.