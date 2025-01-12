بأسلوب المغافلة..حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالدقي

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" في الدقي.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" في الدقي

سقوط تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بمغافلة أحد المواطنين والإستيلاء منه على هاتفه المحمول بإستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الدقى

وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).

وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق