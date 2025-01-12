رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض ملابس أبواب الخير لدعم الطلاب الأولى بالرعاية

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، معرض ملابس أبواب الخير، لدعم الطلاب والطالبات الاولي بالرعاية تحقيقيًا لمبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي، والذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع جمعية أبي حامد الغزالي الخيرية، وطلاب من أجل مصر.

جاء الاحتفال بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، الدكتور أحمد عاطف مدير رعاية الشباب المركزية، إضافة إلى عزة عادل رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونهي سيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الجمعية.

وأكد النعماني على أن الجامعة حريصة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، وتأدية دورها المجتمعي والخدمي بجانب رسالتها التعليمية والبحثية، لترسيخ قيم التضامن الإنساني التي تعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة تنموية واجتماعية رائدة.

مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تطبيق قواعد العدالة والتكافل الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري التى تضعها القيادة السياسية على قائمة أولوياتها، ويتم ذلك من خلال تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى.

مشيدًا بالتعاون المثمر مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومؤكدًا على استمرار فتح قنوات التواصل مع تلك الجهات من أجل تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة التى تصب في مصلحة الطالب الجامعي.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس أن إدارة الجامعة تبذل جهود حثيثة لضمان استمرارية خدماتها المجتمعية، وتحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام لأبناءها الطلاب، والإلتزام بالوفاء باحتياجات ومتطلبات الطلاب، حيث يتم فحص وإعداد قوائم للطلاب المستحقين للدعم، لمساعدة أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المادية عن كاهلهم.

وأضاف الدكتور خالد عمران، أن معرض ملابس أبواب الخير تستمر فعالياته فى الفترة من 12 حتى 14 من يناير الجاري، مشيرًا إلى أن جمعية أبي حامد الغزالي الخيرية تقدم من خلال المعرض 740 قطعة ملابس، وتستهدف 370 طالب وطالبة، حيث يتم توزيع طقم كامل لكل مستهدف، بالإضافة إلى توزيع فساتين أفراح للطالبات المقبلين على الزواج بالمجان.