بث مباشر.. موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز اليوم في الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية الأفريقية

يخوض الزمالك مواجهته المرتقبة ضد بلاك بولز الموزمبيقي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. المباراة ستقام اليوم، الأحد 12 يناير 2025، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة للمباراة بث مباشر

يمكنكم متابعة مباراة الزمالك وبلاك بولز مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، التي توفر تغطية حصرية للبطولة مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، لتقديم كل التفاصيل الفنية والتحليلية.

التشكيل المتوقع لفريقي الزمالك وبلاك بولز

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، حسام عبدالمجيد، أحمد محمود

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، محمد شحاتة، عبدالله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد سيد "زيزو"



تشكيل بلاك بولز المتوقع:

حراسة المرمى: إرنان

خط الدفاع: نيني، مارتينهو، تشامبوقو

خط الوسط: دانيلو، ساميه، روم، سوزا

خط الهجوم: حامد، إيفوني، غيي

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

الزمالك: 8 نقاط

المصري البورسعيدي: 5 نقاط

إنيمبا النيجيري: 4 نقاط

بلاك بولز الموزمبيقي: 4 نقاط



أهمية المباراة للفريقين



يسعى الزمالك لتحقيق الفوز وضمان تأهله إلى الدور القادم كمتصدر للمجموعة، بينما يحاول بلاك بولز الحفاظ على آماله في المنافسة على أحد مقاعد التأهل، مما يضيف المزيد من الحماس للمباراة.