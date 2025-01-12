محافظ الإسكندرية يوجه شركة نهضة مصر لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمنتزه

محافظات
الإسكندرية
الإسكندرية


وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، شركة نهضة مصر، برفع كفاءة منظومة النظافة بالمنتزه، وذلك استجابة للاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن النهوض بمنظومة النظافة بنطاق محافظة الإسكندرية.


واستجابة لطلب النائب إيهاب أبوكليلة، عقدت المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام محافظة الإسكندرية اجتماعًا مع  أبوكليلة ومسئولي ملف الرصد البيئي بالمحافظة، والذي انتهى بعدد من التوصيات، من بينها التأكيد على تكثيف الحملات الخاصة بالقضاء على ظاهرة النباشين بنطاق حي المنتزه أول وحي المنتزه ثان، وتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة الجمع أسفل العقار والجمع المنزلي، وعمل حملات توعية للمواطنين وتعريفهم بأماكن ومواعيد القاء المخلفات، وعدم الالقاء العشوائي بغير الأماكن المخصصة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
 

وقال  "أبوكليلة"، إنه استجابة لتوصيات الاجتماع الأول بالمحافظة، قامت شركة نهضة مصر اليوم الأحد، بتنفيذ الخطة المقترحة خلال الاجتماع، حيث شنت الشركة حملات مكبرة على النباشين ووضعت صناديق القمامة وسلات المهملات، بمنطقة المعهد الديني وشارع 30 بالعصافرة قبلي، وشارع الملك الجديد، وميدان المندرة بحري.


وتابع: إلى أن الشركة نفذت حملات توعية لأصحاب المحال التجارية والمواطنين بالعصافرة والمندرة حول التخلص الأمن من النفايات.


وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع أخر بين الشركة ووالشئون المالية وإدارة الرقابة والرصد البيئي ومسئولي المحافظة لمناقشة طلبات شركة نهضة مصر من أجل النهوض بمنظومة النظافة بجميع أنحاء المحافظة.


 

أحمد خالد حسن سعيد أحمد خالد حسن الإسكندرية ش اقتراح برغبة الجمع المنزلي الرصد البيئي الفريق أحمد خالد حسن إلقاء المخلفات المحال التجارية المنتزة اول الملك الجديد بالمحافظة تكثيف الحملات توعية للمواطنين حملات مكبرة حى المنتزة حي المنتزه ثان رفع كفاء رفع كفاءة ضو مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ عقد اجتماع محافظة الإسكندرية محافظ الإسكندرية ملات توعية للمواطنين منظومة النظافة يوم نهضة مصر

مواد متعلقة

تنفيذا لتعليمات الـمحافظ.. نتائج حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

الصرف الصحي بالإسكندرية يحصد المركز الأول في ماراثون الأقصر الدولي

دراسة أكاديمية تسلط الضوء على التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة بشاير الخير

مأساة جديدة في الإسكندرية.. مقتل إسراء على يد زوجها أمام أعين طفليها

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية وسط متابعة ميدانية دون شكاوى

أمطار متوسطة إلى خفيفة... استعدادات شركة المياه والصرف الصحي لطقس غدًا في الإسكندرية

الخير في أمتي.. مشاهد إنسانية من شوارع الإسكندرية

افتتاح سوق اليوم الواحد بنطاق حي العامرية ثانً في الإسكندرية

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

يلا شوت كلاسيكو الأرض.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع مشاهدة الآن في كأس السوبر الإسباني

"ليس كل ذكر يصلح أن يكون رجل "تعرف على معنى الرجولة في الإسلام

الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

الأنبا بولا: قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم في كأس السوبر الإسباني

هل تؤثر الزلازل المتتالية على السد الإثيوبي؟ أستاذ استشعار عن بعد يُجيب(فيديو)