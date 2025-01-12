محافظ الإسكندرية يوجه شركة نهضة مصر لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمنتزه



وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، شركة نهضة مصر، برفع كفاءة منظومة النظافة بالمنتزه، وذلك استجابة للاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن النهوض بمنظومة النظافة بنطاق محافظة الإسكندرية.



واستجابة لطلب النائب إيهاب أبوكليلة، عقدت المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام محافظة الإسكندرية اجتماعًا مع أبوكليلة ومسئولي ملف الرصد البيئي بالمحافظة، والذي انتهى بعدد من التوصيات، من بينها التأكيد على تكثيف الحملات الخاصة بالقضاء على ظاهرة النباشين بنطاق حي المنتزه أول وحي المنتزه ثان، وتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة الجمع أسفل العقار والجمع المنزلي، وعمل حملات توعية للمواطنين وتعريفهم بأماكن ومواعيد القاء المخلفات، وعدم الالقاء العشوائي بغير الأماكن المخصصة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.



وقال "أبوكليلة"، إنه استجابة لتوصيات الاجتماع الأول بالمحافظة، قامت شركة نهضة مصر اليوم الأحد، بتنفيذ الخطة المقترحة خلال الاجتماع، حيث شنت الشركة حملات مكبرة على النباشين ووضعت صناديق القمامة وسلات المهملات، بمنطقة المعهد الديني وشارع 30 بالعصافرة قبلي، وشارع الملك الجديد، وميدان المندرة بحري.



وتابع: إلى أن الشركة نفذت حملات توعية لأصحاب المحال التجارية والمواطنين بالعصافرة والمندرة حول التخلص الأمن من النفايات.



وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع أخر بين الشركة ووالشئون المالية وإدارة الرقابة والرصد البيئي ومسئولي المحافظة لمناقشة طلبات شركة نهضة مصر من أجل النهوض بمنظومة النظافة بجميع أنحاء المحافظة.



