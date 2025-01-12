وزير البلديات والإسكان يفتتح بعد غدٍ منتدى العمران السعودي الرابع

السعودية
بوابة الفجر

 

يفتتح وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، منتدى العمران والعقار السعودي الرابع الذي سيقام خلال المدة 14 - 16 يناير الجاري والمعرض المصاحب له وذلك بالبهو الرئيسي بجامعة الملك سعود بالرياض.
ويشارك في المنتدى الذي تنظمه الجمعية السعودية لعلوم العمران عدد من الأكاديميين والمقاولين والعقاريين والمسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة النظريات الحديثة والتحديات المستقبلية وتبادل الخبرات محليًا وعالميًا والعمل على توطيد الصلة والتعاون العالمي بين المشاركين وتشجيع ودعم البحث العلمي.
ويأتي المنتدى استكمالًا لجهود الجمعية حيث جاء المنتدى الأول بعنوان "المدن الجديدة في المملكة.. الرؤية والطموحة عام 2007م"، والثاني بعنوان "العمران الحديث في عصر المعرفة" عام 2010م، فيما حمل المنتدى الثالث عام 2014م، عنوان "العمران الجديد للجامعات الناشئة.. ترسيخ التنمية المستدامة".
وتُعد الجمعية السعودية لعلوم العمران أولى الجمعيات العلمية التي تعنى بشؤون العمران المختلفة حيث تأسست عام 1408ه بهدف جمع المتخصصين والمهتمين بالعمارة والعمران والاستفادة من خبراتهم، وحققت منذ نشأتها وحتى الأن انتشارًا واسعًا على المستويين المحلي والعالمي فالجمعية عضوًا بالاتحاد الدولي للمعماريين UIA وممثل رسمي للاتحاد بالمملكة.
كما أن الجمعية عضوًا بهيئة المعماريين العرب ولديها العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدة جهات دولية أهمها المعهد الأمريكي AIA، إلى جانب العديد من الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل المملكة وخارجها

الأكاديميين الاتحاد الدولي التنمية المستدامة الجمعية السعودية القطاعين الحكومي والخاص جامعة الملك سعود

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

يلا شوت كلاسيكو الأرض.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع مشاهدة الآن في كأس السوبر الإسباني

"ليس كل ذكر يصلح أن يكون رجل "تعرف على معنى الرجولة في الإسلام

الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

الأنبا بولا: قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم في كأس السوبر الإسباني

هل تؤثر الزلازل المتتالية على السد الإثيوبي؟ أستاذ استشعار عن بعد يُجيب(فيديو)