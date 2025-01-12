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بث مباشر مباراة الزمالك وبلاك بولز يلا شوت اليوم في الكونفدرالية.. ويلتقي فريق الزمالك تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، مع بلاك بولز الموزمبيقي اليوم، الأحد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك على استاد القاهرة الدولي.

بث مباشر مباراة الزمالك وبلاك بولز يلا شوت اليوم في الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز

بث مباشر مباراة الزمالك وبلاك بولز يلا شوت اليوم في الكونفدرالية.. موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز، اليوم، الأحد، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتصدر المجموعة الرابعة

بث مباشر مباراة الزمالك وبلاك بولز يلا شوت اليوم في الكونفدرالية.. يتربع الزمالك على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، متفوقًا على المصري البورسعيدي (5 نقاط)، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي (4 نقاط لكل منهما).

تُعد هذه المباراة فرصة كبيرة للزمالك لزيادة فارق النقاط والاقتراب من ضمان التأهل إلى ربع النهائي.

الزمالك حامل اللقب

بث مباشر مباراة الزمالك وبلاك بولز يلا شوت اليوم في الكونفدرالية.. يُعد الزمالك بطل النسخة الماضية من الكونفدرالية، بعد فوزه في النهائي على نهضة بركان المغربي، حيث فاز في القاهرة 1-0 بعد أن خسر 2-1 في المغرب. ويمثل هذا اللقب الثاني للفريق في البطولة بعد فوزه الأول في موسم 2018-2019 ضد نفس الفريق المغربي.

ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الخامسة:

1- الزمالك – 8 نقاط

2- المصري – 5 نقاط

3- إنيمبا النيجيري – 4 نقاط

4- بلاك بولز الموزمبيقي – 4 نقاط

الطاقم التحكيمي:

حكم الساحة: فابريسيو أندرادي سانتوس (البرازيل).

المساعد الأول: خورخي كوريا سيميدو.

المساعد الثاني: ديلجادو فرنانديز.

الحكم الرابع: ديلجادو دوس سانتوس روشا.

مراقب المباراة: لويس بليز مادلين (سيشل).

مراقب الحكام: إيناسيو مانويل كانديدو (أنجولا).

المنسق العام: علي مويبي (أوغندا).

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز مباشر اليوم

بث مباشر مباراة الزمالك وبلاك بولز يلا شوت اليوم في الكونفدرالية.. ويمكنك مشاهدة مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر اليوم عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية للزمالك لتوسيع فارق النقاط وضمان التأهل إلى دور الثمانية في البطولة.