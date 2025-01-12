وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتابع اختبارات المتقدمين لفتح الكتاتيب

شهد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، فعاليات اختبارات المتقدمين للحصول على تصريح فتح كتاب بوزارة الأوقاف.

وتأتي هذه الاختبارات في يومها السابع على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

أقيمت الاختبارات بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور عدد من قيادات مديرية الأوقاف، على رأسهم الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، والشيخ محمود أمين، مسؤول شؤون القرآن الكريم بالمديرية.

وخلال متابعته للاختبارات، أشاد الدكتور الشيمي بالانضباط الكبير الذي ظهر عليه المتقدمون، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع في افتتاح الكتاتيب وفق منهجها الوسطي المعتدل.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تستغل النصوص الدينية، وخاصة القرآن الكريم، لبث أفكارها الضالة، بهدف حماية النشء والمجتمع من أي انحراف فكري أو ديني.

تُعد الكتاتيب التي تُشرف عليها وزارة الأوقاف نموذجًا حضاريًا يعكس اهتمام الدولة بتنشئة جيل جديد متمسك بقيم الإسلام السمحة، بعيدًا عن التشدد أو الغلو، مما يعزز مناعة المجتمع ضد الأفكار الهدامة.