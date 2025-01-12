مجلس النواب يوافق على منحة بقيمة 9.9 مليون دولار بين مصر وكندا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.



ويهدف الاتفاق إلى تحسين فرص التوظف في قطاع العمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيا وذات الصلة بالصناعة في 3 محافظات بالوجه البحري هي البحيرة والغربية والمنوفية وسيدعم المشروع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة، والمجلس القومي للمرأة.

من جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة، أن الاتفاقية خطوة هامة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المهارات، وكذلك تعزيز قدرة القطاع الزراعي في مواجهة تحديات تغير المناخ، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشارت النائبة، إلى أن الاتفاقية كذلك توفر فرص عمل لذوي الهمم، في ضوء اهتمام الرئيس السيسي بدمجمهم، لا سيما وأن القرار يساهم في تقليل الاعتماد على العمل البدني الشاق.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من خلال الاتفاقية يتم المساهمة في توفير فرص العمل لذوي الهمم من خلال دمجهم في القطاع الزراعي والمستدام، لا سيما وأنها تعتمد على تقنيات حديثة مثل الآلات الذكية والذكاء الاصطناعي.