انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه خلال 24 ساعة

انتظمت حركتا التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث جرى العمل على شحن وتفريغ عدد 31 سفينة وهم 15 سفينة بضائع عامة و11 سفينة صب جاف و3 سفن حاويات و2 سفن صب سائل.

وتداول 4095 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 2150 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1945 حاوية بما يمثل 47.5% تقريبا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

وتم تداول 150 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت، وذلك يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة.



وقد وجه السيد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.