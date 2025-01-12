قرار من النيابة في واقعة دهس سيدة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس سائق بتهمة دهس سيدة مما أدي إلي وفاتها، بمنطقة مدينة نصر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

بدأ الحادث بتلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغًا بوفاة سيدة بدائرة القسم متأثرة بإصابتها إثر اصطدام سيارة "ميكروباص" بها ولاذ قائدها بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.