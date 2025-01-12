قرار من النيابة في واقعة دهس سيدة بمدينة نصر

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس سائق بتهمة دهس سيدة مما أدي إلي وفاتها، بمنطقة مدينة نصر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

 

بدأ الحادث بتلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغًا بوفاة سيدة بدائرة القسم متأثرة بإصابتها إثر اصطدام سيارة "ميكروباص" بها ولاذ قائدها بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

دهس سيدة مدينة نصر سائق

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لسائق دهس شاب بالمرج

20 سيارة إطفاء.. الحماية المدنية تسابق الزمن في حريق مصنع بلاستيك بمنشأه ناصر

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

يلا شوت كلاسيكو الأرض.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع مشاهدة الآن في كأس السوبر الإسباني

"ليس كل ذكر يصلح أن يكون رجل "تعرف على معنى الرجولة في الإسلام

الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

الأنبا بولا: قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم في كأس السوبر الإسباني

هل تؤثر الزلازل المتتالية على السد الإثيوبي؟ أستاذ استشعار عن بعد يُجيب(فيديو)