بينها حظر الموبايل.. ضوابط امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

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بوابة الفجر

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الاستعدادات الأخيرة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، مع وضع ضوابط امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ضرورة الالتزام بتعليمات وضوابط أداء أمتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على النحو التالي:

1- الحضور بالزي المدرسي ومنع ارتداء أي زي مخالف.

2- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجدول يوميًا للتأكد من المادة التي يتم أداء الامتحان فيها.

3- ممنوع نهائيًا اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان.

4- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أي لون آخر.

5- الالتزام باتباع التعليمات من المعلمين والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة للملاحظ.

6- التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب بعد انتهاء الامتحانات مباشرة وقبل الخروج من اللجنة.

7- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأي سبب من الأسباب.

وانتهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من تجهيز لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل لجميع المراحل الدراسية في المواد الدراسية الأساسية بدءًا من اليوم السبت 11/1/2025 حتى الخميس الموافق 16/1/2025.

وتم تجهيز لجان الامتحان وتوزيع الطلاب على كشوف المناداة لتحقيق التباعد بينهم للتصدى للغش.

وقد تم وضع أسئلة امتحان المواد الأساسية لجميع المراحل الدراسية وفق للمواصفات الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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