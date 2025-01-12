محافظ الفيوم ورئيس جهاز حماية المستهلك يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذا التأكيد علي ضرورة الإلتزام بتوفير السلع الغذائية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مُخفضة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم.

 

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السيد مشرف عام الرقابة والأمن والتحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال مدير فرع الجهاز بالفيوم، والأستاذ سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وعددٍ من أعضاء جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، والتجار.

 

وفي كلمته، رحب محافظ الفيوم، برئيس جهاز حماية المستهلك والوفد المرافق له علي أرض المحافظة، كما رحب بجميع الحضورمن فرع الجهاز، والغرفة التجارية، والتجار، والاعلاميين،والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون الوثيق وتضافر الجهود بين المحافظة والجهاز سواء الرئيسي أو الفرعي، وكافة الجهات الرقابية، والعمل بروح الفريق الواحد في مجال الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوافر السلع، مؤكدًا علي ضرورة استمرار التعاون بين كافة أزرع الدولة الرقابية، حتي نتجاوز هذه المرحلة الاقتصادية والتحديات الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.  

 

وأكد "السجيني"، على أهمية الاستهلاك الرشيد وتنظيم عملية الشراء، لافتًا إلي أن الزيادة في الأسعار تجعل المواطن يعزف عن شراء السلع مما يتسبب في حالة ركود بالأسواق، مطالبًا بأهمية توعية التجار والمستهلكين من المواطنين، بأهمية الإعلان عن الأسعار والتي تُعد من المخالفات التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك، مؤكدًا على استمرار جهود الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع.

 

 

 

 

 

 

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الفيوم محافظ الفيوم رئيس حماية المستهلك اعضاء الغرفة التجارية لقاء موسع

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