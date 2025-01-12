محافظ الفيوم: لدينا غرفة تجارية وتجار وطنيين لا يتوانون لحظة في دعم وخدمة المحافظة

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، لدينا غرفة تجارية، وتجار وطنيين، لا يتوانون لحظة واحدة في دعم وخدمة المحافظة، خاصة خلال الأزمات، لافتًا إلي أن المواطن والتاجر يجب على كلُ منهما أن يعرف دوره وعمله، وعلى جهاز حماية المستهلك أن يُنظم العلاقة بينهما، موجهًا رسالة لكافة المواطنين بضرورة تجنب الممارسات التقليدية قُبيل شهر رمضان، والتي تتمثل في شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع الأمر الذي يتسبب في استغلال بعض التجار لهذه الممارسات والقيام برفع الأسعار، كما وجه رسالة أخري للتجار مطالبًا إياهم بطرح كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين تفي احتياجاتهم، ويأسعار في متناول الجميع.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع أعضاء الغرفة التجارية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذا التأكيد علي ضرورة الإلتزام بتوفير السلع الغذائية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مُخفضة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السيد مشرف عام الرقابة والأمن والتحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال مدير فرع الجهاز بالفيوم، والأستاذ سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وعددٍ من أعضاء جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، والتجار.

 

ولفت محافظ الفيوم، إلي ضرورة استقرار أسعار السلع وتوافرها بكميات كبيرة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، والقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، وبما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على أهمية المشاركة الشعبية وتأكيد دور المواطن الإيجابي في المساهمة بشكل مباشر في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، باعتباره من أهم أطراف المنظومة.

 

 

 

 

 

بمشاركة محافظ الفيوم ورئيس حماية المستهلك.. انطلاق الحملات الرقابية على المحال التجارية ومنافذ السلع الغذائية

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