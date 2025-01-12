محافظ الفيوم: سوف نتوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" هذا العام لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

أكد الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم، أن معارض بيع السلع بأسعار مخفضة موجودة بالمحافظة طوال العام، بالتعاون مع الأحزاب السياسية والجهات الرسمية المختلفة، والغرفة التجارية، والتجار الوطنيين، لافتًا إلي أنه سيتم التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" خلال هذا العام، لتوفير كافة السلع ومستلزمات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، مؤكدًا على أهمية المصارحة والمكاشفة والمصداقية، بين كافة الجهات المعنية بعمليات البيع والشراء، لضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع أعضاء الغرفة التجارية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذا التأكيد علي ضرورة الإلتزام بتوفير السلع الغذائية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مُخفضة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السيد مشرف عام الرقابة والأمن والتحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال مدير فرع الجهاز بالفيوم، والأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وعددٍ من أعضاء جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، والتجار.