وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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وزبر التعليم العالي
وزبر التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

  • الدكتور عمرو عبدالقادر محمود محمد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي.
  • الدكتور مجدي عبدالجواد علوان عثمان، عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط.
  • الدكتور السيد محمد أبوهاشم حسن، عميدًا لكلية التربية جامعة الزقازيق.
  • الدكتور محمد عبدالسلام عباس إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة الوادي الجديد.
  • الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد.
  • الدكتورة جيهان نبيل حسن فتيح، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة أسيوط.
  • الدكتور خالد صلاح سعيد عبدالمجيد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة أسيوط.
  • الدكتورة حنان الزبلاوي حسن مندور، عميدًا لكلية التمريض جامعة بني سويف.
  • الدكتور جمال يحى محمد صدقي حسن، عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.
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