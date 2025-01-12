رئيس حماية المستهلك: 45 مأمور ضبط قضائي موزعين على مراكز وقري الفيوم لرصد جميع المخالفات

أعرب إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، على الدعوة الكريمة لزيارة المحافظة، موضحًا أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها الجهاز لكافة المحافظات، لعمل مسح ورصد حقيقي كامل للمحلات والسلع، والسوبر ماركت، ورصد أهم الظواهر والمخالفات والممارسات وكيفية التعامل معها وتلافي الأخطاء والعيوب والعمل بشكل جيد على توافر السلع واستقرار الأسعار.

وقال "السجيني"، جئنا اليوم ومعنا عدد 45 مأمور ضبط قضائي موزعين على مختلف مراكز وقري المحافظة لرصد جميع المخالفات والممارسات، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة ليس تحرير المحاضر وتحويلها للنيابة، لكن الهدف الرئيسي توعية التجار والمستهلكين بقانون حماية المستهلك ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، موضحًا أن الحملات السابقة حررت عدد 77 محضرًا بمحافظة البحيرة، وعدد 105 محضرًا بمحافظة بني سويف، لافتًا إلي أن التاجر المنضبط الأمين يتم تكريمه ومنحه شهادة "صديق المستهلك" ويتم توجيه رسائل الشكر له.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع أعضاء الغرفة التجارية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذا التأكيد علي ضرورة الإلتزام بتوفير السلع الغذائية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مُخفضة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السيد مشرف عام الرقابة والأمن والتحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال مدير فرع الجهاز بالفيوم، والأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وعددٍ من أعضاء جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، والتجار.