"السجيني": استمرار المتابعة الميدانية لحركة الأسواق بالمحافظات وخاصة بعد القرارات الأخيرة لدولة رئيس مجلس الوزراء

محافظات
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والتجار لضبط الأسعار والتأكد من إتاحة السلع بكميات كبيرة خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم، مع المتابعة الميدانية لحركة الأسواق ومدى انضباطها في مختلف المحافظات، وخاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية، للسيطرة على أسعار صرف الدولار، مما يستوجب متابعة انخفاض حقيقي في أسعار السلع الغذائية تتناسب مع تلك الإجراءات، لافتًا إلي أن أسعار الزيت العالمية بدأت في النزول مما يستلزم نزول سعر الزيت بكافة أنواعه.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع أعضاء الغرفة التجارية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذا التأكيد علي ضرورة الإلتزام بتوفير السلع الغذائية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مُخفضة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم.

 

وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السيد مشرف عام الرقابة والأمن والتحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال مدير فرع الجهاز بالفيوم، والأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وعددٍ من أعضاء جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، والتجار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بمشاركة محافظ الفيوم ورئيس حماية المستهلك.. انطلاق الحملات الرقابية على المحال التجارية ومنافذ السلع الغذائية

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