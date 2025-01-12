مصنوع من ألياف الكربون.. إطلاق قطار مترو صيني موفر للطاقة وصديق للبيئة

انطلقت في الصين رحلات قطار مترو جديد مصنوع من ألياف الكربون، أطلق عليه اسم "سيتروفو 1.0"، حيث توافد الركاب على ارتياد هذا القطار في مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرقي البلاد.

ولأن هذا القطار المترو مركب من ألياف الكربون، فإن وزن جسم وإطار العربة يقل بنسبة 25% و50% على التوالي، مما يجعل إجمالي وزن المركبة أخف بنسبة 11% مقارنة بالقطارات التقليدية، ويؤدي استخدام مواد ألياف الكربون لتعزيز جسم المركبة، وتقوية مقاومتها للصدمات وزيادة متانة هيكلها.

كما أن الجزء الداخلي من كابينة هذا القطار غني بعناصر ألياف الكربون، التي تتراوح من المقاعد الأنيقة المصنوعة من ألياف الكربون السوداء، ومساند الذراعين إلى لوحة تحكم السائق، وكلها عوامل تسهم في خلق شعور مستقبلي عالي التقنية.. وبفضل استخدام مُركبات ألياف الكربون، تتمتع المركبة أيضًا بدرجة معززة من تخفيف الاهتزاز وعزل الصوت، مما يضمن رحلة أكثر سلاسة وتجربة أكثر راحة للركاب.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير منصة صيانة ذكية رقمية مزدوجة لقطار ألياف الكربون تحمل اسم "سمارت كير"، حيث تتيح هذه المنصة الكشف الذكي عن الأعطال ومراقبة التشغيل في الوقت الفعلي وتحسين الصيانة وبالتالي تقليل تكاليف الإصلاح الإجمالية.

وقال ليو جين تشو، كبير مصممي القطار، وفقًا لوكالة شينخوا، إن استهلاك الطاقة لكل قطار يمكن خفضه بنسبة 7% أثناء التشغيل، ما يؤدي إلى انخفاض سنوي بنحو 130 طنًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يساوي تقريبًا زراعة نحو 6.7 هكتارًا من الأشجار